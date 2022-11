Glastonbury: 200'000 billets vendus en une heure

Glastonbury Festival : Plus de 200’000 billets vendus en une heure

Le festival Glastonbury, malgré une forte hausse du prix de ses sésames, se jouera à guichets fermés du 21 au 25 juin 2023.

En 2022, Glastonbury a accueilli ses artistes sur une centaine de scènes. Imago

Les billets pour la prochaine édition du plus célèbre et renommé des festivals européens ont été mis en vente le dimanche 6 novembre 2022 à 9h00. Exactement 63 minutes plus tard, Glastonbury a tweeté: «Les billets pour 2023 sont désormais épuisés. Merci à tous les acheteurs et nous sommes désolés pour ceux qui ont raté le coche. La demande a largement dépassé l’offre».

Les sésames sont valables pour l’entier de l’événement, du 21 au 25 juin 2023. Ils étaient affichés à 373 francs, soit une cinquantaine de francs plus chers que pour l’édition précédente. «Nous sommes confrontés à des augmentations de coûts de fonctionnement qui sont énormes. Nous nous remettons également de deux années sans festival (ndlr: en 2020 et 2021), à cause du Covid, qui ont eu un énorme impact sur les finances», avait justifié l’organisatrice Emily Eavis.

Aucun nom n’a été pour l’instant annoncé. Des rumeurs insistantes placent Eminem, Rihanna, Roxy Music ou encore Arctic Monkeys à l’affiche de la manifestation britannique. Sur un site de paris en ligne, Harry Styles, Guns N' Roses et Taylor Swift ont la cote auprès des bookmakers. On rappellera qu’en 2022, Billie Eilish est entrée dans l’histoire en étant la plus jeune tête d’affiche de Glastonbury et Greta Thunberg y a fait une apparition surprise.