Éthiopie : Plus de 210 morts dans des attaques «à caractère ethnique»

La semaine passée, des altercations entre ethnies ont fait plusieurs centaines de victimes, dans l’ouest de l’Éthiopie.

Une série d’attaques et de représailles «à caractère ethnique» ont fait plus de 210 morts la semaine dernière dans la région de l’Oromia, dans l’ouest de l’Éthiopie, a affirmé jeudi la Commission éthiopienne des droits humains (EHRC).

Selon ces témoignages, «des hommes armés prétendument affiliés à l’OLF-Shane», appellation utilisée par les autorités pour désigner l’Armée de libération oromo (OLA), ont mené le 18 août des attaques «à caractère ethnique». «Les habitants de la région ont déclaré à la commission que plus de 150 personnes ont été tuées par les hommes armés», écrit l’EHRC dans un communiqué.

«Niveau dangereux de sécurité»

Ces attaques, qui ont eu lieu au lendemain d’«un retrait des forces de sécurité» de ce secteur occidental de la région de l’Oromia, ont ensuite déclenché des «représailles, tuant plus de 60 personnes», ajoute l’EHRC. De nombreux habitants ont fui vers la ville de Kirimu, ainsi que dans la région voisine de l’Amhara.

«L’EHRC poursuivra son suivi de la situation conformément aux discussions avec les autorités compétentes et souligne la nécessité d’une action immédiate pour empêcher le niveau dangereux de sécurité de la région (Gida Kiramu) de s’étendre aux zones voisines et de créer davantage de crise humanitaire», souligne le communiqué.

Dans un communiqué jeudi matin, l’OLA avait démenti toute responsabilité dans de récentes attaques sur des civils dans cette région et demandé «une enquête indépendante des Nations unies ou tout autre tiers concerné», dénonçant «des faits déformés».

Allié du TPLF

Un porte-parole avait indiqué à l’AFP que les deux organisations s’entendaient sur le fait que «la dictature (ndlr: du Premier ministre Abiy Ahmed) doit être renversée». «À ce stade, nous partageons des informations et coordonnons notre stratégie», avait-il ajouté. Le gouvernement éthiopien avait dénoncé l’«alliance destructrice» entre ces deux organisations. Le Nord de l’Éthiopie est plongé dans la violence depuis plus de neuf mois.

Conflit dévastateur

En novembre, le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l’armée au Tigré, région la plus septentrionale du pays, pour renverser les autorités dissidentes, issues du TPLF. Selon le prix Nobel de la paix 2019, cette opération répondait à des attaques contre des camps de l’armée fédérale ordonnées par le TPLF. La victoire devait être rapide.

Au lieu de cela, la région s’est enfoncée dans un conflit dévastateur, marqué par de nombreuses exactions contre les civils, qui s’est dernièrement étendu aux régions voisines de l’Amhara et de l’Afar. Selon l’ONU, environ 400’000 personnes vivent dans des conditions de famine au Tigré et 300’000 personnes sont confrontées à des «niveaux d’urgence» alimentaire en Afar et Amhara.