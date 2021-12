Malaisie : Près de 30’000 personnes obligées de fuir en raison de crues monstres

Selon le gouvernement, la Malaisie est confrontée depuis vendredi à la pire mousson depuis sept ans. La capitale Kuala Lumpur est sous les eaux.

Dans les rues de Kuala Lumpur, la capitale, les eaux ont tout envahi, noyant les véhicules et empêchant toute circulation.

Plus de 29’000 personnes ont été évacuées dimanche en Malaisie en raison des pires inondations connues par le pays depuis sept ans, selon les chiffres du gouvernement. Les pluies diluviennes qui tombent depuis vendredi sur ce pays d’Asie du Sud-Est habitué aux tempêtes de mousson en fin d’année, ont provoqué les crues des rivières, inondant des zones urbaines et empêchant la circulation sur des axes routiers majeurs.

Le premier ministre Ismail Sabri Yaakob a exprimé sa surprise de voir l’État le plus riche du pays, Selangor, qui entoure la capitale Kuala Lumpur, pris dans les inondations, obligeant plus de 5000 personnes à quitter leur maison. «La quantité de pluie qui est tombée hier à Selangor, ce qui est tombé en un jour tombe normalement en un mois», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse dimanche, promettant une aide rapide aux victimes des inondations et un fonds d’urgence de 100 millions de ringgits (22 millions de francs).