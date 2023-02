Chili: Plus de 24 morts et 1100 blessés dans d'immenses feux de forêt

Amérique latine : Chili: 24 morts dans des immenses feux de forêt, plus de 1100 blessés

Les multiples feux de forêt qui continuent de faire rage dans le centre du Chili, où sévit une intense vague de chaleur, ont fait 24 morts et 1182 blessés, selon un nouveau bilan dimanche.

Attisés par des vents modérés à forts et des températures supérieures à 40 degrés Celsius, les feux ont dévasté en cinq jours quelque 270’000 hectares et détruit 1081 habitations, ont précisé les autorités.

Le gouvernement a déclaré l’état de catastrophe dans plusieurs régions du centre. Cette région agricole et forestière est réduite à des scènes de désolation avec des parcelles réduites en cendres, des animaux gisant sans vie et des habitants qui ont tout perdu.

«C’était l’enfer»

«C’était l’enfer», se lamente auprès de l’AFP, Maria Ines, une habitante de Santa Juan, située dans la région du Biobio. Un voisin «est entré dans le feu pour chercher ses animaux, mais il n’est plus jamais réapparu, Don Antón. Je lui ai crié de sortir du feu, mais il ne voulait pas m’obéir», a raconté à l’AFP Miguel Angel Henriquez, 58 ans, un agriculteur de Santa Juana.

Le président Gabriel Boric a assisté dimanche à la veillée funèbre d’un pompier volontaire dans la ville de Coronel, dans la région de Biobio. Il s’est rendu une nouvelle fois dimanche dans la ville de Concepción, à 510 km au sud de Santiago, et a visité les zones ravagées.

Dimanche matin, une baisse des températures a offert un peu de répit aux 5300 pompiers qui luttent contre les feux. Selon le Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred), 283 incendies actifs ont été recensés, dont 71 hors de contrôle.

Dix arrestations

«Nous observons une petite amélioration des conditions météorologiques dimanche et lundi. Cela signifie que nous ne connaissons pas de températures extrêmement élevées», a déclaré Manuel Monsalve, mais elles pourraient à nouveau atteindre mardi près de 40ºC. Selon lui, dix personnes ont été arrêtées, soupçonnées d’avoir joué un rôle dans le déclenchement de certains feux.

Une alerte rouge reste en place dans trois des régions touchées. L’aide internationale commence à prendre forme avec le départ dimanche d’Espagne d’un avion et de 50 militaires, spécialistes et pilotes de drones. La Colombie a également annoncé sur Twitter envoyer de l’aide. Le ministère chilien des Affaires étrangères a indiqué qu’il se coordonne avec l’Argentine, le Brésil, l’Équateur, les États-Unis et le Mexique.