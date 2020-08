il y a 37min

Coronavirus : Plus de 25 millions de cas déclarés dans le monde

Selon un comptage réalisé par l’AFP, au moins 25 millions de personnes ont été contaminées par le coronavirus dans le monde. Le Brésil et les États-Unis sont les deux pays les plus touchés.

Avec plus de 120’000 décès, le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie derrière les États-Unis. Un hommage aux victimes avait été rendu le 8 août sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro. AFP

Plus de 25 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moitié en Amérique, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 05h20, heure suisse.

Au total, au moins 25’029’50 cas, dont 842’915 décès, ont été déclarés. Près de 4 cas sur 10 se situent aux États-Unis et au Brésil, les deux pays les plus touchés avec respectivement 5’960’652 cas (182’760 décès) et 3’846’153 cas (120’262 décès).

Le rythme de la pandémie semble se stabiliser dans le monde, avec un million de cas supplémentaires détectés environ tous les 4 jours depuis mi-juillet.

Il s’était écoulé 94 jours entre l’annonce du premier cas officiel en Chine et le recensement d’un million d’infections dans le monde, puis 149 jours supplémentaires pour dépasser le cap des 12 millions et demi de cas déclarés le 11 juillet. Le nombre d’infections connues a doublé depuis, en un peu plus d’un mois et demi.

De nouveau à la hausse en Asie

Après avoir été frappée la première par la pandémie de Covid-19, l’Asie est de nouveau la région du monde qui a recensé le plus de nouveaux cas sur les sept derniers jours (570’819), dont plus de 8 sur 10 uniquement en Inde.

Suivent l’Amérique latine et les Caraïbes (552.238), le Canada et les États-Unis (296’503), l’Europe (221’670), le Moyen-Orient (80’966), l’Afrique (59’688) et l’Océanie (1’670).

Au total, derrière l’Amérique latine et les Caraïbes (7’222’153 cas dont 273’887 décès), le Canada et les États-Unis recensaient 6.088.321 cas pour 191.910 morts, devant l’Asie (5’060’936, 96’124), l’Europe (3’911’286, 214’995) et le Moyen-Orient (1’479’598, 35’959).

L’Afrique (1’238’149, 29’399), continent le moins touché après l’Océanie (28’807, 641), a enregistré plus de la moitié de ses cas en Afrique du Sud (près de 640’000).

Triste record en Inde

L’Inde a annoncé dimanche avoir recensé 78’761 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, soit un nouveau record mondial.

Le précédent record avait été établi le 17 juillet par les États-Unis qui avaient alors enregistré 77’638 nouvelles contaminations, selon des données compilées par l’AFP.

L’Inde est le pays ayant enregistré le plus de nouvelles contaminations sur la dernière semaine (488’271), devant les États-Unis (293’419), qui se rapprochent dimanche du seuil des 6 millions de cas officiellement déclarés, le Brésil (263’791), la Colombie (66’811) et l’Argentine (64’437).

Le rythme de la progression du nombre de nouveaux cas a explosé ces sept derniers jours en Argentine (+35%), qui a dépassé samedi la barre des 400’000 contaminations au Covid-19.

Il est également en hausse en Inde (+9%), alors qu’il a baissé aux États-Unis (-5%), au Brésil (-1%) et en Colombie (-13%).

Le chiffre du nombre de contaminations ne reflète qu’une part du nombre réel de cas, de nombreux pays n’utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage.