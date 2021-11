Nigeria : Plus de 250 évadés et onze morts dans l’attaque d’une prison

Au centre du Nigeria, le pénitencier de Jos abritait, jusqu’à dimanche, 1060 détenus. Après un assaut qui a fait onze morts, 262 d’entre eux se sont fait la belle.

Au moins onze personnes ont été tuées et plus de 250 détenus se sont évadés lors de l’attaque menée, dimanche, par des hommes armés dans une prison du centre du Nigeria, ont déclaré, lundi, les autorités pénitentiaires. Francis Enobore, un porte-parole de la sécurité pénitentiaire, a affirmé que neuf prisonniers, un assaillant et un gardien ont été tués lorsque des hommes armés ont pris d’assaut la prison à sécurité moyenne de la ville de Jos, capitale de l’État du Plateau, tandis que 262 détenus ont réussi à prendre la fuite.