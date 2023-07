Tempêtes de mardi: Plus de 2’500 déclarations de dommages attendues

Selon la Société suisse d’assurance contre la grêle (Suisse Grêle), les tempêtes de mardi soir ont causé d’importants dégâts, principalement dans les cantons de Vaud, du Jura, de Berne, d’Argovie, de Lucerne, de Zurich et de Thurgovie. Le montant des dommages aux cultures assurées s’élèverait à 10 millions de francs selon la société. Ont été majoritairement touchées, les cultures agricoles, maraîchères et pépinières ainsi que les herbages, fruits, baies, tabac et vignes. Les preneurs d’assurance peuvent annoncer leurs dommages sur leur site internet www.grele.ch.