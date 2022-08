Un grand nombre de personnes sont venues assister aux feux d’artifice aux bords des quais d’Ouchy, ce lundi. Un effectif qui a surchargé notamment le trafic routier et le métro à la fin des festivités.

Fête nationale à lausanne : Plus de 25’000 personnes ont envahi le bord du lac à Ouchy

Les traditionnels feux d’artifice du 1er août à Ouchy.

Plus de 25’000 personnes étaient au rendez-vous pour célébrer la journée de fête nationale et assister aux traditionnels feux d’artifice aux bords des quais d’Ouchy. Cela faisait depuis 2019 que la ville n’avait pas organisé un spectacle pyrotechnique à cause de la pandémie de coronavirus.

«J’ai attendu 45 minutes pour une bière»

Pour l’occasion, des stands de nourriture et de boissons ont été expressément installés à la Place de la Navigation. Mais ils ne s’attendaient probablement pas à une telle affluence: «j’ai attendu 45 minutes devant un stand pour commander une bière, c’était assez exceptionnel le nombre de gens qu’il y avait», nous confie un des fêtards du premier août.

Autre son de cloche chez les restaurateurs présents toute l’année au bord du lac. «On connaît les fortes affluences pendant les journées de fête nationale. C’est pourquoi on prévoit un stock suffisant et on redouble d’efforts sur le personnel», précise Nathalie Porchet, propriétaire de la brasserie La Riviera.

Embouteillages et métros bondés

Si la fête a été couronnée de succès, le retour à la maison a été beaucoup plus compliqué. Si une partie des 25’000 personnes présentes sont restées pour assister au concert d’Arma Jackson, bon nombre d’entre elles se sont précipitées pour rentrer et préparer la journée de travail du lendemain. Résultat: le trafic routier a été rapidement saturé et le petit métro lausannois peinait à suivre la forte affluence. Est-ce que les infrastructures pour ces grands événements sont dépassées aujourd’hui?

Pour Amélie Nappey-Barrail, responsable du Bureau de la communication de Lausanne, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. «Il y avait une grande fureur, c’est certain. On ne sait pas encore si c’est quelque chose qui va perdurer dans le futur ou si c’est un effet post-pandémie. À l’avenir, il faudra réfléchir à des mesures pour alléger le réseau routier pendant les jours de fête, c’est clair.»

Retour à la normalité À Ouchy, le 1er août a été célébré sans mesures sanitaires particulières. De quoi rappeler les journées de fête nationale d’avant la pandémie. «Les citoyens ont pu serrer la main du président de la Confédération Ignazio Cassis, dans une ambiance détendue et chaleureuse», précise Amélie Nappey-Barrail.