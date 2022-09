Funérailles d’Elizabeth II : Plus de 250’000 personnes ont défilé devant le cercueil

Avant des funérailles d’État grandioses lundi à Londres, puis une inhumation dans l’intimité dans la chapelle du château de Windsor, le cercueil de la souveraine, décédée le 8 septembre à 96 ans, dont 70 ans de règne, avait été exposé jour et nuit durant cinq jours au public à Westminster Hall, la partie la plus ancienne du Parlement. «Plus de 250’000 (personnes) sont passées par le Parlement, c’est un chiffre approximatif pour le moment», a déclaré la ministre de la Culture, Michelle Donelan, sur la chaîne Sky News.

«On a vu des milliers de gens»

«On a vu des milliers de gens» venir pour les funérailles «et je pense que personne ne peut insinuer que notre défunte monarque ne méritait pas ces adieux, étant donné le devoir et le service désintéressé auxquels elle s’était engagée durant plus de 70 ans», a-t-elle ajouté. «J’ai toujours vu notre défunte monarque comme la colle qui rassemblait notre société», a-t-elle encore dit.

Le Royaume-Uni a repris mardi le cours de sa vie qui avait été suspendu durant douze jours par l’émotion et les commémorations liées à Elizabeth II. Si la souveraine domine encore la Une de toute la presse britannique mardi, la crise du coût de la vie et les mouvements sociaux devraient rapidement revenir au premier plan.

Privés de funérailles après une panne

«Mardi matin, ne voyagez que si c’est nécessaire (…) Nous allons travailler» pendant la nuit et pendant la journée de mardi «pour réparer les câbles électriques» entre la ville de Reading à l’ouest de Londres et la gare de Paddington à Londres, détaille ce message.

Cette panne électrique a bloqué les lignes de train depuis et vers cette gare londonienne à partir de 6H30 lundi matin, contrariant les projets de milliers de voyageurs qui prévoyaient d’assister aux funérailles de la reine, décédée le 8 septembre. Beaucoup de Britanniques ont eu le plus grand mal à se rendre à Windsor, lundi, à cause de ces pannes de train, et des centaines d’autres se sont retrouvés bloqués en pleine nuit à Paddington ou à la gare de Reading, après les funérailles, selon plusieurs médias britanniques.