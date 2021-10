Yémen : Plus de 260 rebelles tués près de Marib en trois jours

Les combats entre forces gouvernementales et rebelles Houthis se sont à nouveau intensifiés autour du dernier bastion loyaliste dans le nord du pays.

Nouveau bilan sanglant

«Trente-six véhicules militaires ont été détruits et plus de 264 terroristes éliminés» ces dernières 72 heures à Al-Jawba (50 km au sud de Marib) et à Al-Kassara (30 km au nord-ouest de Marib), a indiqué la coalition, citée par l’agence officielle saoudienne SPA, en référence aux rebelles Houthis.