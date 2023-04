Médias: Plus de 27 millions de bénéfices pour la SSR l’année dernière

Economies et recettes publicitaires permettent à la SSR de dégager un bénéfice.

La SSR a clôturé l’année avec un bénéfice de 27,6 millions de francs. L’entreprise, qui gère les médias de service public comme la «RTS», parle d’un exercice 2022 riche en événements et en défis dans un communiqué publié lundi.

«La mise en œuvre rigoureuse des mesures d'économie déclenchées en 2018, les recettes publicitaires récoltées grâce aux grands événements sportifs et les taux d’audience élevés enregistrés par les programmes TV ont permis de poursuivre la stabilisation de la situation financière de la SSR», peut-on lire.

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin et la Coupe du monde de football au Qatar ont notamment contribué à ce succès dans le domaine de la pub, précise l’entreprise. Malgré le recul général de l’utilisation des programmes de radio et de télévision et la concurrence internationale, les parts de marché de la SSR sont restées stables, se réjouit l’entreprise.