Suisse : Plus de 28,1 milliards pour la formation et la recherche

Le Conseil national a donné son feu vert, mardi, pour une importante enveloppe pour la recherche et la formation.

La formation, la recherche et l’innovation (FRI) bénéficieront d’une enveloppe totale de plus de 28,1 milliards de francs pour la période 2021-2024. Le National s’est rallié mardi au Conseil des États en renonçant à une augmentation de 12 millions pour les établissements de recherche d’importance nationale.

La commission continuera néanmoins à suivre le dossier, a relevé Fabien Fivaz (Verts/NE). Ce point doit être discuté, notamment dans le cadre de l’initiative contre l’expérimentation animale. Il est prévu de mieux informer à l’avenir sur ce que fait le centre 3R, a répondu le ministre de la formation et de la recherche Guy Parmelin. «Nous prouverons par les actes que nous nous préoccupons de la problématique» de l’expérimentation animale lors de la campagne sur l’initiative populaire.

Plusieurs crédits

Les crédits destinés au secteur FRI couvrent toutes les mesures nationales dans les secteurs de la formation professionnelle, des hautes écoles (EPF, universités cantonales, hautes écoles spécialisées), de la formation continue, de la recherche et de l’innovation. La transition numérique est l’une des priorités du nouveau programme.

Le Conseil fédéral avait proposé un total de 27,9 milliards de francs, soit deux milliards de plus que pour les quatre années précédentes (+2,2%). Le Parlement a ajouté 214 millions de francs au total.

Au total, les Écoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich recevront notamment 10,81 milliards de francs. Les contributions aux universités et aux hautes écoles spécialisées (HES) se montent à 5,7 milliards. La recherche et l’innovation devraient obtenir 7,2 milliards de francs.