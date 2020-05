Suisse

Plus de 28 milliards pour la formation et la recherche

La commission de l'éducation du Conseil des Etats souhaite gonfler l’enveloppe fédérale à destination des institutions et programmes de recherche scientifiques.

La Confédération devrait subventionner la formation, la recherche et l'innovation (FRI) à hauteur de plus de 28 milliards de francs de 2021 à 2024. La commission de l'éducation du Conseil des Etats souhaite libérer 200 millions de plus que le Conseil fédéral.