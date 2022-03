Guerre en Ukraine : Plus de 3,8 millions de réfugiés depuis l’invasion russe

Le flux de réfugiés s’est nettement ralenti depuis le 22 mars, d’après les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR).

Au total, plus de dix millions de personnes, soit plus d’un quart de la population, ont dû quitter leur foyer soit en traversant la frontière pour trouver refuge dans les pays limitrophes soit en trouvant refuge ailleurs en Ukraine. L’ONU estime à presque 6,5 millions le nombre de déplacés à l’intérieur du pays.

3’821’049 réfugiés

Depuis le 22 mars, le nombre de personnes cherchant ainsi à fuir les combats et les conditions de vie de plus en plus difficiles en Ukraine est passé nettement en dessous de 100’000 personnes par jour et même en dessous de 50’000 ces derniers jours.