Actualisé il y a 1h

Coronavirus

Plus de 3 millions de cas en Amérique latine et aux Caraïbes

La pandémie de Covid-19 continue à progresser en Amérique latine et aux Caraïbes mais aussi aux États-Unis où la barre des 60’000 nouvelles infections en 24 heures a été franchie mardi.

Test de température à l’entrée d’une école à Duque de Caxias, au Brésil, le 6 juillet 2020. KEYSTONE

Plus de trois millions de cas de Covid-19 ont été recensés en Amérique latine et aux Caraïbes depuis le début de l’épidémie, selon un bilan établi mardi par l’AFP à partir de sources officielles. Plus de la moitié ont été enregistrés au Brésil où le virus a tué plus de 66’000 personnes. Un total de 3’023’813 cas de contamination et de 139’999 décès dus au nouveau coronavirus ont été recensés dans la région, actuel épicentre de la pandémie.

Le Brésil, 210 millions d’habitants, compte 1’668’589 cas, soit le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis. Parmi les personnes infectées se trouve le président Jair Bolsonaro, qui a encore minimisé mardi la gravité de la crise sanitaire dans son pays.

Malgré l’augmentation du nombre de cas et de décès – qui, selon les experts, sont supérieurs aux chiffres officiels – les bars et restaurants de São Paulo, la capitale économique du Brésil, ont rouvert pour recevoir des clients à partir de lundi. Et à Rio de Janeiro, qui a également autorisé la réouverture, ce week-end, les habitants ont investi les bars et les plages.

Confinement prolongé en Colombie

Le coronavirus progresse également au Mexique, qui a jusqu’à présent fait état de 31’119 décès – le deuxième plus grand nombre de décès dans la région – et de 261’750 cas de contamination.

Le Pérou, pays qui a allégé la quarantaine qui s’est étendue sur 100 jours sur l’ensemble du territoire, a recensé 309’278 cas pour 10’952 décès.

Le Chili, où les mesures de quarantaine ont été draconiennes, notamment dans la capitale, a dépassé mardi 300’000 cas pour 6434 décès. Les autorités envisagent néanmoins d’alléger prochainement les mesures d’isolement.

Le confinement, imposé en Colombie depuis plus de trois mois à cause du Covid-19, est prolongé jusqu’au 1er août, avec toutefois de nouvelles mesures d’assouplissement qui concernent plus de la moitié des communes du pays, a annoncé mardi le président Iván Duque.

Les États-Unis quittent l’OMS

Les États-Unis ont confirmé mardi avoir officiellement notifié l’ONU du retrait américain de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), accusée par Washington d’avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus pour ménager Pékin. La notification sera effective au terme d’un délai d’un an, soit le 6 juillet 2021, ont précisé plusieurs responsables du gouvernement américain, plus gros contributeur de l’organisation.

La barre des 60’000 nouvelles infections au coronavirus recensées aux États-Unis en 24 heures a été franchie mardi, selon l’université Johns-Hopkins, un niveau record qui porte à près de 3 millions le nombre total de cas détectés. Plus de 1100 personnes sont décédées du Covid-19 sur le sol américain lors dès dernières 24 heures, 131’362 depuis le début de la crise. Le Texas, en proie à une flambée des infections, est devenu mardi le troisième État américain à dépasser les 10’000 nouveaux cas en 24 h.

Les États-Unis sont «enfoncés jusqu’aux genoux» dans la pandémie, a estimé le directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses Anthony Fauci. Le président américain Donald Trump a répliqué mardi qu’il n’était «pas d’accord» avec cette analyse et affirmé que le pays est «en bonne position».

L’épidémie s’accélère

«L’épidémie s’accélère et nous n’avons pas atteint le pic de la pandémie», met en garde l’OMS. Quelque 400’000 nouveaux cas ont été recensés ce week-end. Certains pays ont fait des progrès importants dans la réduction du nombre de morts, «alors que dans d’autres pays, les décès sont toujours en augmentation», a relevé l’OMS.

Si la situation semble sous contrôle en Europe, continent le plus durement touché avec plus de 200’000 morts, l’inquiétude se renforce en Australie, aux États-Unis ou en Inde qui vient de franchir la barre des 20’000 morts.



La pandémie a fait au moins 539’620 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 19 h 00 GMT. Après les États-Unis (131’362 morts), les pays les plus touchés sont le Brésil (66’741 morts), le Royaume-Uni (44’391 morts), l’Italie (34’899 morts) et le Mexique (31’119 morts).

Couvre-feu tendu en Serbie

La police a tiré mardi des gaz lacrymogènes à Belgrade pour disperser des milliers de manifestants furieux à l’annonce par les autorités d’un nouveau couvre-feu destiné à lutter contre une résurgence du coronavirus.

À Melbourne, deuxième ville d’Australie, plus de cinq millions de personnes sont confinées pour au moins six semaines, après une flambée des cas de nouveau coronavirus. L’État de Victoria est isolé du reste du pays.

Pas de nouveau cas à Pékin

Dans la zone euro, l’impact économique sera plus important que prévu, avec une chute du PIB de 8,7% en 2020, prévoit la Commission européenne. La contraction devrait dépasser 10% en Italie, Espagne et France.

Près de 50 millions d’Africains pourraient basculer dans l’extrême pauvreté en raison des conséquences économiques de l’épidémie, selon la Banque africaine de développement (BAD). Entre 24,6 et 30 millions d’emplois seront perdus cette année. Le Nigeria, État très dépendant du secteur pétrolier, et la République démocratique du Congo (RDC) pourraient être les pays les plus affectés du continent.

Pékin annonce zéro nouveau malade sur les 24 dernières heures dans la capitale chinoise, une première depuis un rebond le mois dernier. Mardi, 11 millions de lycéens chinois ont entamé les épreuves du bac avec un mois de retard.