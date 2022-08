Canton du Jura : Plus de 3 tonnes de viande non déclarée dans le fourgon et la chambre froide

Un Portugais a été interpellé près de Porrentruy. Il transportait plus d’une tonne de viande et 30 kg de thé en sachets. Il cachait aussi 2,2 tonnes de viande dans un dépôt dans le Jura.

1 / 2 Les quartiers de viande retrouvés par les douaniers dans le fourgon. OFDF Le conducteur avait aussi importé illégalement plus de 30 kg de sachets de thé. OFDF

Saisie spectaculaire pour l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. L’OFDF a en effet interpellé un ressortissant portugais dans la zone frontière franco-jurassienne près de Porrentruy. L’homme conduisait un fourgon immatriculé en France dans lequel se trouvaient un peu plus d’une tonne de viande et 30,5 kg de thé en sachets.

Le Lusitanien, domicilié en France, a reconnu que la marchandise avait été introduite illégalement en Suisse par le passage frontière de Réclère (JU).

Un dépôt dans le Jura aussi

Face à ce cas de fraude douanière, des inspecteurs de l’OFDF ont alors mené une enquête. Celle-ci a permis de découvrir l’existence d’un dépôt sur sol jurassien, selon les aveux du Portugais. Celui-ci a indiqué aux agents que 1500 kg de viande congelée, importée illégalement elle aussi, y étaient entreposés. Mais lors de la perquisition, ce sont au final 2230 kg de viande de porc et de bœuf qui ont été retrouvés dans une chambre froide.

La viande entreposée dans le dépôt a été saisie. La marchandise découverte dans le fourgon a, elle, été détruite pour des raisons sanitaires, selon le communiqué de l’OFDT. Les redevances dues se montent en outre à plusieurs dizaines de milliers de francs. «Une amende conséquente pour infraction à la loi sur les douanes et à la loi sur la TVA sera également prononcée», précise l’OFDT. Quant au ressortissant portugais, il a été libéré.