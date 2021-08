Cameroun : Plus de 30 morts dans des heurts entre bergers et pêcheurs

Des affrontements entre bergers et pêcheurs ont fait au moins 32 morts et 74 blessés dans le nord du Cameroun.

«Le plus grave événement de ce type enregistré auparavant remonte à 2019 et avait causé la mort d’une personne», selon l’ONU.

Trente-deux personnes ont été tuées et 74 autres blessées depuis une semaine dans des affrontements entre pêcheurs et bergers dans l’Extrême-nord du Cameroun, des attaques rares entre ces deux communautés, a indiqué l’ONU dans un communiqué publié jeudi.

«Tout est parti d’un fait banal»

Les affrontements entre éleveurs arabes Choa d’un côté et pêcheurs Mousgoums de l’autre, ont été causés par des tensions autour des ressources halieutiques et agricoles. «Le plus grave événement de ce type enregistré auparavant remonte à 2019 et avait causé la mort d’une personne», selon l’ONU.