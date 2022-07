Kenya : Plus de 30 morts dans la chute d’un car de voyageurs dans une rivière

Une trentaine de personnes sont mortes dimanche soir, dans le centre du Kenya, après qu’un car de voyageurs a chuté d’un pont, a annoncé lundi, un responsable administratif local. Une vingtaine de victimes ont été tuées sur le coup, quatre sont décédées à l’hôpital et six corps ont été sortis de la rivière, lundi matin, a détaillé le préfet du comté de Tharaka Nithi, Norbert Komora. Des photos de médias locaux montrent la carcasse du bus éventré et des sièges éjectés hors de l’habitacle.