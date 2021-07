Afghanistan : Plus de 300 Afghans ont fui au Tadjikistan

Face à l’offensive des talibans, près de 350 Afghans ont passé la frontière avec le Tadjikistan voisin, dont la moitié sont des enfants.

En tout, le groupe de 347 personnes se compose de 113 fillettes, 64 garçons, 91 hommes et 77 femmes selon cette source. Certains réfugiés ont aussi apporté leur troupeau. Ces derniers jours, avec le retrait amorcé des troupes américaines et de l’Otan, les talibans ont mené plusieurs attaques contre les forces de Kaboul. Moscou a affirmé vendredi que les talibans contrôlaient désormais près des deux tiers de la frontière afghane avec le Tadjikistan . La semaine dernière, un millier de soldats afghans s’étaient déjà mis à l’abri au Tadjikistan, après des combats avec les talibans.

La Russie protège le Tadjikistan

Mercredi, les gardes-frontières tadjikes ont aussi précisé avoir trouvé de la drogue dans les affaires des réfugiés afghans. «Lors de contrôles, plus de 3,5 kilos de stupéfiants ont été trouvés et saisis chez les citoyens afghans», ont-ils indiqué. Le Tadjikistan, pays le plus pauvre d’ex-URSS qui possède 1340 kilomètres de frontière avec l’Afghanistan, demeure l’un des principaux axes de transit de la drogue afghane, exportée vers la Russie et les pays européens.