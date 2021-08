Royaume-Uni : Plus de 300 avocats plaident pour ouvrir un club londonien aux femmes

Une pétition, signée notamment par Cherie Blair, réclame que le célèbre Garrick Club de Londres, institution réservée aux hommes, accepte aussi des membres féminins.

Plus de 300 avocats britanniques, dont Cherie Blair, épouse de l’ex-Premier ministre Tony Blair, ont signé une pétition réclamant qu’un des plus anciens et prestigieux clubs londoniens, le Garrick, qui célèbre mardi ses 190 ans, admette enfin les femmes.