Coronavirus : Plus de 3000 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 2 morts

62 personnes ont été hospitalisées lors des dernières 24 heures. Le taux de reproduction (R) est de 1,42.

Genève reste le canton avec la plus forte incidence, 401 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours.

3150 nouvelles personnes testées positives, 62 hospitalisations supplémentaires et 2 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. C’est la première fois depuis début janvier que la barre des 3000 cas quotidiens est dépassée. Lors des dernières 24 heures, 20’089 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 1 5,5 % (3, 6 % pour les tests rapides antigéniques).