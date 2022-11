mobilité : Déjà plus de 3000 vols de vélos à Genève cette année

Les vélos électriques attirent de plus en plus les voleurs.

Entre janvier et octobre 2022, 3119 vélos ont été déclarés dérobés à Genève, a indiqué la police cantonale au «Matin dimanche». C’est plus que durant toute l’année 2021, et plus aussi que les précédentes. Fait notable, le vol de cycles électriques prend l’ascenseur. Il s’établit à 1703 unités, et représente donc pour la première fois plus de la moitié des larcins. En 2018, seules 225 bicyclettes électriques avaient été la cible de malfrats.