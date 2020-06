Jeux vidéos

Plus de 300’000 comptes clients piratés chez Nintendo

Le groupe japonais assure que les coordonnées bancaires des comptes piratés ne sont pas concernées.

Parmi les informations qui ont pu être récupérées frauduleusement, Nintendo cite les dates de naissance et adresses mail des clients, mais assure que les coordonnées bancaires ne sont pas concernées. Les cybercriminels se sont introduits dans le système Nintendo Network ID, qui permet aux joueurs de gérer leurs comptes pour les anciennes consoles Wii U et Nintendo 3DS, pour atteindre Nintendo Accounts, le système utilisé par les joueurs pour réaliser leurs achats sur la boutique en ligne du groupe.

Aucune incidence en Bourse

Le groupe sort d’un excellent exercice 2019/20, avec un chiffre d’affaires en progression de 9% et un bénéfice net qui s’est envolé de 33,3% grâce au succès de sa console Switch et la bonne performance des jeux associés. Lancé en mars, son titre «Animal Crossing: New Horizons» a battu des records de vente, porté par la demande de joueurs confinés à cause de la pandémie de coronavirus.