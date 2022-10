Grippe aviaire: plus de 300’000 volailles abattues en France depuis le 1er août

Grippe aviaire : Plus de 300’000 volailles ont dû être abattues en France depuis le 1er août

Selon le ministère de l’Agriculture, le virus a frappé des exploitations de dindes, de poules pondeuses et de palmipèdes. La plupart des cas confirmés sont dans l’ouest du pays.

Plus de 300’000 volailles ont été abattues depuis le 1er août, dans les élevages français pour endiguer une reprise exceptionnellement précoce de la grippe aviaire, a-t-on appris mercredi, auprès du ministère de l’Agriculture. La plupart des cas confirmés se situent dans l’ouest du pays. Le virus a frappé des exploitations de dindes, de poules pondeuses et de palmipèdes, et touché en particulier des canards reproducteurs, stratégiques pour le renouvellement des élevages.