Secteur aérien

Plus de 310 milliards de dollars de perdus

Suppressions d'emplois, faillites et plans de sauvetages... le secteur aérien est frappé de plein fouet par la pandémie de coronavirus, qui cloue les avions au sol depuis près de trois mois.

L'Association internationale du transport aérien (Iata) a chiffré à 314 milliards de dollars (286 milliards d'euros) l'impact de la pandémie sur le chiffre d'affaires des compagnies aériennes en 2020, soit une chute de 55% par rapport à 2019. Et le transport aérien ne devrait pas retrouver son niveau de trafic d'avant-pandémie avant 2023, selon l'association.

Déjà plusieurs faillites

LATAM est la dernière compagnie en date à s'être déclarée en faillite, ce mardi. Faute de pouvoir honorer ses échéances financières, la principale compagnie d'Amérique latine s'est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine, qui permet aux entreprises de se restructurer à l'abri des créanciers. Elle emploie plus de 42’000 personnes.

Le coronavirus a également emporté les sud-Africains South African Airways (SAA) et Comair, le britannique Flybe et quatre filiales de Norwegian Air Shuttle en Suède et au Danemark.