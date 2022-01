Coronavirus : C’est l’escalade, plus de 31’000 cas enregistrés en Suisse

Le nombre de personnes testées positives explose: il est passé d’un peu plus de 20 000 à 31 109 en 24 heures.

Avec 31 109 nouvelles personnes testées positives annoncées ce mercredi, un nouveau record est tombé. Il a même été surpassé dans des proportions énormes, puisqu’il s’agissait des 20 742 cas annoncés hier . Outre la contagiosité du variant Omicron, on constate qu’il y a aussi certainement un lien avec le nombre de tests effectués: 90 106 pour ces dernières 24 heures contre un peu plus de 60 000 la veille. 1 47 hospitalisations supplémentaires et 2 0 nouveaux décès ont également été enregistrés en Suisse et au Liechtenstein, selon le bilan quotidien sur la pandémie de coronavirus de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le taux de positivité des tests PCR est de 31,1 % (1 8,7 % pour les tests rapides antigéniques).