France

Plus de 350 enfants maltraités sauvés par l’avatar ailé de «Fortnite»

C'est via un émissaire virtuel, rencontré au coeur du célèbre jeu en ligne, que plus de 350 enfants ou adolescents, maltraités ou en souffrance, ont pu discrètement se confier à de «vrais» adultes pendant le confinement en France.

Un avatar ailé et tout vêtu de bleu: c'est via cet émissaire virtuel, rencontré au coeur de «Fortnite», le célèbre jeu en ligne, que plus de 350 enfants ou adolescents, maltraités ou en souffrance, ont pu discrètement se confier à de «vrais» adultes pendant le confinement en France.

Une nouvelle manière d’entrer en contact avec les jeunes

Première en France, et sans équivalent à l'étranger, l'enjeu de cette opération est, pour la directrice de l'association Laura Morin, de répondre au «défi numéro un» auquel sont confrontés ceux qui viennent en aide aux mineurs maltraités: «permettre à l'enfant de parler, et aux adultes de repérer qu'il y a un problème». Or, «les jeunes n'utilisent pas les mêmes médias que nous les adultes. Nous devons nous adapter et trouver de nouvelles manières d'entrer en contact avec eux», poursuit Mme Morin.