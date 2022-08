Vacances d’été : Plus de 350 heures d’attente au Gothard en juillet, un record

Les embouteillages devant le tunnel du Gothard ont atteint des records le mois dernier. La police uranaise a compté environ 350 heures d’attente cumulées en juillet devant les portails nord et sud, soit près de100 heures de plus qu’en 2019, avant la pandémie de Covid, écrivait vendredi le «Tages-Anzeiger». Une tendance à la hausse des bouchons sur ce tronçon était déjà constatée depuis plusieurs années.

Les fermetures liées à des accidents ou des pannes ont pesé dans la balance cet été. Et on ne lésine pas sur la sécurité au Gothard: dès qu’un camion est bloqué dans le tunnel, le passage est fermé à la circulation pour permettre le remorquage du véhicule. Ce genre d’opération peut durer jusqu’à une heure et demie. Pour le seul mois de juillet, 57 incidents ont été signalés dont 36 ont entraîné une fermeture de la galerie.