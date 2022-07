Crise migratoire en Méditerranée : Plus de 350 migrants clandestins interceptés au large du Maroc

Parmi les migrants secourus, dix femmes et quatre enfants. Ils ont été acheminés au port pour la procédure administrative de rigueur.

La Marine marocaine a intercepté entre samedi et lundi plus de 350 migrants irréguliers, dont quatre enfants, «à bord d’embarcations de fortune, de kayaks ou à la nage» en Méditerranée et dans l’Atlantique, a indiqué mardi une source militaire.