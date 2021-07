Libye : Plus de 350 migrants secourus dans la nuit en Méditerranée

Une sixième opération de secours en quelques jours a abouti à sauver 369 personnes, dont 110 mineurs, 2 enfants, 1 nourrisson et 9 femmes.

Parmi ces 369 personnes secourues à bord d’un «grand bateau en bois» en «détresse dans la région de recherche et de sauvetage libyenne», figurent 9 femmes, 1 nourrisson, 2 enfants et 110 mineurs non accompagnés, a déclaré une porte-parole de l’ONG à l’AFP. Le navire compte désormais 572 rescapés à son bord, précise l’association.