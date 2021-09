Ville de Genève : Plus de 36’000 repas gratis servis aux plus démunis

Après des déménagements dus aux mesures sanitaires, la distribution par la Ville de petits déjeuners et de déjeuners aux personnes précarisées a repris à son lieu d’origine.

Depuis l’automne passé, la pandémie et les restrictions sanitaires qui en ont découlé ont forcé la Ville de Genève à changer plusieurs fois de lieu pour distribuer des repas gratuits aux plus démunis. Dernière étape avant un retour dès ce vendredi dans les locaux habituels du Club social rive gauche, à Plainpalais, le centre des Asters a accueilli des milliers de personnes précarisées. D’avril à août 2021, 36'804 petits déjeuners et déjeuners ont ainsi été offerts par la municipalité.