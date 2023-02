Automobile : Plus de 360’000 Tesla rappelées pour des problèmes d’aide à la conduite

Tesla a procédé, jeudi, au rappel de 362’758 voitures après avoir identifié des dysfonctionnements de son logiciel d’aide à la conduite, lesquels peuvent amener le véhicule à agir de façon potentiellement dangereuse aux intersections. Le rappel porte sur tous les modèles des gammes S, X, Y et le modèle 3 équipés du logiciel FSD (Full Self-Driving) ou prévus pour le recevoir, mais sur des périodes de fabrication différentes, remontant, pour certains, jusqu’à 2016.

«Anachronique» et «erroné»

Pour remédier à ces défauts, Tesla prévoit de procéder à une mise à jour du logiciel, à sa charge, est-il indiqué dans l’avis. Ce rappel ne nécessite pas de ramener son véhicule à un point de contrôle Tesla. «Le terme «rappel» pour qualifier une mise à jour du logiciel est anachronique et simplement erroné», a tweeté Elon Musk en réaction à l’annonce.

Rapport publié

Dans le document, Tesla avait rappelé que le FSD et l’autre logiciel, dit Autopilot, étaient «conçus pour être utilisés par un conducteur vigilant dont les mains sont sur le volant et qui est prêt à reprendre le contrôle à tout moment». Mais depuis plusieurs années le patron du constructeur, Elon Musk, a régulièrement été beaucoup plus loin dans ses déclarations.