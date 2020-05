Saint-Gall

Plus de 4 ans de prison pour avoir tué son frère

Un homme de 31 ans a été condamné par la justice saint-galloise pour avoir poignardé à mort son frangin, en 2017 à Bazenheid.

Peine plus lourde que demandée

Abusé sexuellement?

Tout au long de l’audience, le prévenu a souligné qu’il n’est pas quelqu’un de violent. Il a aussi insinué avoir été victime de violence et d’abus sexuels de la part de son grand frère et ce pendant de nombreuses années. Appelé à la barre, un autre frère a nié ces accusations: «Ce n’est juste pas vrai! On vivait à six dans la même maison. Quelqu’un aurait entendu quelque chose si de tels faits s’étaient produits sous notre toit.»