Mali : Plus de 40 civils tués par des djihadistes présumés

Des hommes armés qualifiés de terroristes ont perpétré des massacres dans trois villages proches de la frontière avec le Niger.

Des soldats maliens à Bamako. Getty Images

Plus de quarante civils ont été tués dimanche, dans le nord du Mali, lors d’attaques imputées à des djihadistes contre trois localités voisines et proches de la frontière avec le Niger, ont indiqué un responsable militaire et des élus locaux. «Plus de quarante civils ont été tués dimanche, par des terroristes dans les villages de Karou, Ouatagouna, et Daoutegeft. Les terroristes sont entrés dans les villages et ont massacré tout le monde», a déclaré un responsable sécuritaire.

Toutes les sources interrogées se sont exprimées sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité. «A Karou, 20 civils ont été massacrés. A Ouatagouna, 14 civils ont été tués, et dans le hameau de Daoutegeft, d’autres civils ont été massacrés», a dit un élu d’une des localités. Les assaillants sont arrivés à moto et ont pris les villageois par surprise, a-t-il ajouté. Le Mali, pays sahélien pauvre et enclavé, est pris dans la tourmente sécuritaire et politique depuis 2012.

Les insurrections indépendantistes et maintenant djihadistes menées par des groupes liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique, ainsi que les violences intercommunautaires et les exactions de toutes sortes, y compris de la part des forces de sécurité, ont fait des milliers de morts civils et militaires, et des centaines de milliers de déplacés. Parties du nord du Mali, les violences se sont propagées au centre du pays, puis au Burkina Faso et au Niger voisins.

Burkina: au moins douze soldats tués Au moins douze soldats burkinabè ont été tués et huit blessés dimanche, lors d’une attaque de djihadistes présumés dans le nord-ouest du Burkina Faso, près de la frontière du Mali, a annoncé lundi le ministère de la Communication. Une escorte «d’éléments de l’armée de terre et du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (Garsi, gendarmerie) est tombée dans une embuscade», dans la région de la Boucle du Mouhoun (nord-ouest), indique un communiqué du ministre de la Communication, Ousséni Tamboura. «Le bilan provisoire fait état de douze soldats tombés (tués) et huit blessés», selon lui. Sept soldats portés disparus après l’attaque dimanche après-midi ont été retrouvés lundi à l’aube, dont un «blessé à la cuisse», mais dans un «état stable», a précisé par la suite M. Tamboura. L’embuscade a eu lieu «à la hauteur du village de Dounkoun, commune de Toeni», dans la province du Sourou, précise le communiqué. «Les opérations de ratissage sont en cours et les blessés ont été évacués», selon le ministre, également porte-parole du gouvernement, qui a condamné «avec force cette attaque barbare». «Nous continuerons à mener sans concession la guerre que nous imposent les forces obscurantistes et barbares dans notre pays. Hommage à nos soldats tombés à Toéni et prompt rétablissement aux blessés», a réagi le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré dans un tweet. Une source sécuritaire a indiqué que l’attaque s’était produite vers 15h locales, affirmant que des véhicules avaient été «détruits ou emportés» lors de l’embuscade tendue par des «groupes djihadistes».