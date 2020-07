Genève

Plus de 40% des actifs genevois sont étrangers

Le nombre de personnes actives dans le canton de Genève s’élève à près de 240’000, soit 62% des résidents de 15 ans ou plus.

Genève compte 239’000 personnes actives, soit 62% de la population résidant dans le canton âgée de 15 ans ou plus (hors fonctionnaires internationaux). L’Office cantonal de la statistique (OCSTAT) a publié lundi les résultats du relevé structurel 2018. Les femmes représentent 48% de cet effectif et les étrangers 41%.

Trois catégories professionnelles concentrent plus de la moitié des actifs (52%). Les professions dites «intellectuelles et scientifiques» (enseignants, médecins, avocats, architectes) sont les plus représentées, avec 58’100 personnes, soit 24% des actifs. Les métiers «intermédiaires» (infirmiers, techniciens, agents immobiliers) arrivent ensuite, avec 39’200 personnes (16% des actifs), suivis par le personnel oeuvrant dans les services directs aux particuliers (commerçants, vendeurs, serveurs, aides-soignants). Ce secteur représente 11% des actifs avec 26’200 travailleurs. En Suisse, la population active représente 65% des résidents de 15 ans ou plus, et les catégories comptant le plus grand nombre de travailleurs sont les mêmes qu’au bout du lac, relève l’OCSTAT.