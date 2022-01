Volailles : Plus de 40 élevages français sont désormais touchés par la grippe aviaire

En France, l’épidémie de grippe aviaire s’étend. Quarante et un foyers sont recensés, la plupart dans le sud-ouest. Au 31 décembre, 650’000 volailles ont été abattues pour combattre le virus.

Les Landes sont le département le plus touché par la grippe aviaire, avec la moitié des foyers recensés.

Le ministre estime la situation meilleure que l’hiver dernier, quand l’épizootie avait été à l’origine de près de 500 foyers en élevage, conduisant à abattre plus de trois millions de volailles, essentiellement des canards. «L’année dernière, à la même époque, nous étions à plus d’une soixantaine de foyers. Cela faisait déjà de nombreuses semaines que la diffusion du virus n’était plus du tout sous contrôle.»