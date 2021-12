Suisses : Plus de 40 millions de prêts dans les bibliothèques

En 2020, 8,6 millions d’utilisations d’e-books ont également été consultés dans les 1499 bibliothèques suisses.

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié ce lundi la Statistique suisse des bibliothèques. Elle montre que les 1499 bibliothèques accessibles au public recensées en Suisse «ont enregistré 40,2 millions de prêts de médias physiques et 8,6 millions d’utilisations d’e-books» en 2020. Pour la première fois, il a été possible de distinguer ce qui se passait dans les bibliothèques publiques (69,9%) et dans les établissements scientifiques (30,1%).

Parmi les prêts physiques, 33 millions ont été faits dans des bibliothèques publiques. «Cet écart se retrouve dans le nombre moyen de prêts: près de 32’000 pour une bibliothèque publique, soit le double d’une bibliothèque scientifique (un peu plus de 15’000). L’usage des médias électroniques est à l’inverse bien supérieur dans les établissements scientifiques, avec par exemple près de 14’000 utilisations d’e-books dans une bibliothèque scientifique, contre un peu plus de 2000 dans une bibliothèque publique», détaille l’OFS.

Une différence qui se retrouve aussi dans le contenu proposé. En moyenne, chaque bibliothèque possédait près de 45’000 imprimées. «Une différence importance existait entre les scientifiques (près de 120’000 en moyenne) et les publiques (environ 13’000)», précise l’OFS. D’ailleurs, les médias numériques sont aussi plus dans les premières bibliothèques et dans les secondes: «environ 193’000 e-books en moyenne sont présents dans une bibliothèque scientifique et un peu moins de 14’000 dans une publique», ajoute le communiqué.