Coronavirus : La Suisse repasse la barre des 400 nouveaux cas

Le nombre quotidien de nouvelles contaminations au Covid-19 s’élève à 469 ce mercredi, selon le dernier bilan de l’Office fédéral de la santé publique. Un décès et 14 hospitalisations ont également été signalés.

Après une accalmie lundi (191 cas) et mardi (245), les annonces de contamination reprennent de plus belle mercredi avec 469 nouveaux cas. La Suisse a franchi la barre des 400 nouveaux cas en 24 heures vendredi dernier (405) pour la première fois depuis le printemps. Samedi 425 nouveaux cas avaient été signalés et 444 dimanche.