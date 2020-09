Coronavirus : La Suisse enregistre deux nouveaux décès

Le dernier bilan de l’Office fédéral de la santé publique fait état de deux décès supplémentaires liés au Covid-19. Le nombre quotidien de nouvelles contaminations s’élève à 405, en légère baisse depuis mercredi.

Au total, 45’711 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur 1’145’949 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le pays dénombre 2098 personnes en isolement, et 5278 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S’y ajoutent 10’090 autres personnes revenant de voyage d’un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

Stable mais fragile

L’objectif est de stabiliser et, si possible, de réduire le nombre d’infections et d’hospitalisations. Le taux de cas positif est actuellement de 3,1%. La moitié des cas se produisent dans les cantons de Genève, Vaud et Zurich, devant Fribourg et Berne. Les autres cantons ont enregistré un nombre de cas peu élevé ou en baisse.