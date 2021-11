Coronavirus – Plus de 4000 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 14 morts

4150 nouvelles personnes testées positives, 55 hospitalisations supplémentaires et 14 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le nombre de cas a massivement augmenté: mercredi dernier «seuls» 2607 avaient été annoncés. Lors des dernières 24 heures, 38’840 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 1 2 % ( 3,2 % pour les tests rapides antigéniques).

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 7 5,9 %: 1 4,5 % de patients Covid et 6 1,4 % de non - Covid.

On compte désormais 360 cas pour 100 ’ 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 1,33. En Suisse, il est partout supérieur à 1. En Suisse romande, il est de 1,04 à Fribourg, 1,09 dans le canton de Vaud, 1,12 à Genève, 1,15 en Valais, 1,2 7 à Neuchâtel et 1,39 dans le Jura.

Avec 360 cas pour 100 ’ 000 habitants (246 mercredi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de l’Italie (116) et de la France (137) mais inférieur à celui de l’Allemagne (386) et surtout de l’Autriche (1027), selon les chiffres de l’OMS.

La Suisse compte désormais 6 4,5 % de sa population totalement vaccinée (7 3,4 % si l’on ne compte que les 12 ans et plus) et 1,9 % partiellement. Dans les cantons romands, c’est 6 6,4 % de totalement vaccinés ( 1,6 %) dans le canton de Vaud, 6 5,4 % (1, 5 %) à Fribourg, 6 5,1 % ( 2,7 %) à Genève, 6 2,3 % ( 8,6 %) à Neuchâtel, 61, 9 % ( 4,8 %) en Valais et 5 9,6 % (4, 7 %) dans le Jura.