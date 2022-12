Valais : Plus de 4000 signatures pour «Le million au peuple» et non au Vatican

Une pétition munie de 4’131 signatures a été remise vendredi à la Chancellerie d'Etat. Les signataires s’opposent à la contribution prévue par l’Etat du Valais pour la rénovation de la caserne des gardes suisses au Vatican.

Le coût total des travaux de la caserne est estimé à 50 millions de francs. AFP

«Procédez comme le Conseil d'Etat lucernois et soumettez l'affaire au Grand Conseil sous la forme d'un décret soumis au référendum.» Une pétition signée par plus de 4’100 personnes a été déposée vendredi à la chancellerie d’Etat du Valais. La pétition initiée par l’Association suisse des libres-penseurs, les Verts, le PS et les Vert’libéraux s’oppose à l’octroi par l’Etat d’un million de francs comme contribution à la caserne de la garde suisse au Vatican. Selon les pétitionnaires, cet argent issu d’un fonds de la Loterie romande «devrait être versé à la population valaisanne chez elle à des fins caritatives ou culturelles».

Selon le ministre Christophe Darbellay, la contribution valaisanne relève de la compétence du Conseil d’Etat. Le Gouvernement estime que sa contribution à la rénovation d’un objet classé au patrimoine mondial va participer au rayonnement du Canton.

Bâle-Campagne dit non comme Lucerne

L’automne dernier, à Lucerne, le soutien financier pour la rénovation de la caserne bâtie au XIXe siècle a été tranché par les urnes. La contribution de 400’000 francs proposée par les autorités lucernoises avait été refusée par 71,48% des votants. Mercredi, le Conseil de Bâle-Campagne a rejeté par 47 voix contre 34 le don de 50'000 francs proposé par le gouvernement.

Le coût total des travaux de la caserne est estimé à 50 millions de francs. La participation de la Confédération est de 5 millions de francs.

