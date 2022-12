Suisse : Plus de 40’000 nouvelles entreprises créées en 2020

L’OFS précise que sur ces 40’188 nouvelles entreprises «81,6% ne comptaient qu’une seule personne et la part d’unités avec cinq emplois ou plus dépassait à peine les 2%». Ces nouvelles firmes ont toutefois permis «de générer 56’410 emplois sur un total de 4’429’088», ajoute l’OFS.

Comme le montre le graphique ci-dessus, c’est dans la région lémanique qu’il y a eu le plus de nouvelles entreprises en 2020. Ces dernières ont également le taux d’emplois créés le plus haut. Suivent l’espace Mittelland (les cantons de Berne, du Jura, de Fribourg, de Neuchâtel et de Soleure) et la Suisse du Nord-Ouest (les cantons d’Argovie, de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne). Le Tessin ferme la marche.