Bâle-Campagne : Plus de 400’000 visiteurs pour la «Fédérale» à Pratteln

La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres a battu son plein ce week-end. C’est Joel Wicki qui a été sacré roi de la lutte à la culotte.

Le mastodonte lucernois a été sacré et succède au Bernois Christian Stucki PHILIPP SCHMIDLI

Elle a lieu tous les trois ans depuis 127 ans: la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres. Sur 15’000 m2, soit deux terrains de football et demi, sept ronds de sciure ont vu s’affronter de vendredi à dimanche 274 lutteurs (dont une trentaine de Romands) venus des quatre coins de la Suisse. Plus de 400’000 spectateurs s’y sont massés durant les trois jours de compétitions.

Vendredi, la manifestation qui s’est tenue à Pratteln (BL) a débuté par les premiers combats mais aussi un grand cortège inaugural. Lors de ce dernier, une danseuse d’un groupe folklorique russe a créé la polémique en arborant sur son costume le Z de l’armée de Poutine en Ukraine. L’ambassadeur d’Ukraine en Suisse, qui devait venir à Pratteln, ne s’est alors pas rendu sur place.

Les choses sérieuses se sont poursuivies samedi et dimanche avec, en fin d’après-midi, le sacre de Joel Wicki. Il succède au Bernois Christian Stucki, vainqueur de la dernière édition qui a eu lieu à Zoug en 2019 qui a tout de même remporté une couronne.

Du beau monde

La «Fédérale», c’est un lieu incontournable pour voir et être vu. Dans les gradins on a pu rencontrer le conseiller fédéral Ueli Maurer tandis qu’Ignazio Cassis a prononcé un discours. Pour le président de la Confédération, «la fête de lutte est une manifestation symbolique pour la Suisse. La lutte n’est pas une discipline olympique, on n’est pas récompensé par des millions, mais par un taureau», a-t-il poursuivi. À ce propos, il semble que Magnus I, le taureau qui devait être remis au vainqueur, a dû être échangé par sa doublure, Magnus II. L’animal était semble-t-il stressé rapportent des médias. Le speaker de la fête a même demandé que les spectateurs n’applaudissent pas pour ne pas effrayer la bête.

À côté de la lutte, la manifestation est l’occasion d’apprécier d’autres spectacles comme le concert de 200 tambours, d’autant de gymnastes, d’un chœur d’enfants, de dizaines de yodleurs et de joueurs de cor des Alpes sans oublier un orchestre pop de cor des Alpes. Autre activité; le lancé de la pierre d’Unspunnen, un caillou de 83,5 kg qu’il s’agit de lancer le plus lin possible.

À noter que tous les amateurs peuvent déjà prendre rendez-vous en 2025 pour la prochaine édition de la «Fédérale».

