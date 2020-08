Suisse et Liechtenstein

Plus de 450 nouveaux cas de Covid en un week-end

La Suisse et le Liechtenstein ont enregistré cette fin de semaine 453 cas supplémentaires de coronavirus. La tendance est à la hausse depuis fin juin.

La Suisse dénombre par ailleurs 1568 personnes en isolement et 4632 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S’y ajoutent 16’127 autres personnes revenant de voyage d’un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

Médecins peu consciencieux

Les données de l’OFSP ont fait l’objet de plusieurs critiques ces derniers jours. Dimanche, la «NZZ am Sonntag» et le «SonntagsBlick» ont pointé de nouveaux problèmes.

Beaucoup de médecins ne respectent pas leur obligation de signaler les cas de Covid-19 à l’OFSP, assure la «NZZ am Sonntag». Dans un cas sur deux, les médecins n’avaient pas rempli et envoyé le formulaire d’annonce entre la mi-juillet et la mi-août. Résultat, des données importantes sur les facteurs de risque et les lieux d’infections manquent pour la moitié des personnes infectées.