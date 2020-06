Coronavirus

Plus de 475’000 morts dans le monde

Selon un décompte AFP effectué mercredi à 8h25, 477’117 décès ont été causés par le virus. Celui-ci continue de se propager fortement en Amérique latine.

Au total, 477’117 décès (pour 9’263’743 cas déclarés) ont été recensés dans le monde. L'Europe reste la région ayant enregistré le plus de morts (193’800 pour 2’557’761 cas), mais c'est toujours en Amérique latine que l'épidémie progresse le plus rapidement, avec, depuis mardi, un total de plus de 100’000 morts (100’378), pour 2’163’835 cas. Plus de la moitié des décès ont été enregistrés au Brésil, qui est le deuxième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis (1’145’906 cas confirmés et 52.645 morts). Le Mexique, qui a enregistré 191’410 cas de contamination et 23’377 décès liés au Covid-19, le Pérou et le Chili font aussi partie des pays les plus durement touchés.