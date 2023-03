Plus de cinq ans de prison pour avoir poignardé un homme

En mai 2021, un homme, aujourd’hui âgé de 24 ans, avait poignardé à plusieurs reprises une connaissance de 22 ans. Le contexte de cet acte était un deal douteux entre les deux hommes autour d’une Lamborghini. Mardi, le Tribunal pénal de Bâle-Ville a condamné l’agresseur à 5 ans et 7 mois de prison pour tentative d’homicide volontaire, vol et infraction à la loi sur les stupéfiants. Avant de purger sa peine, l’accusé devra suivre une thérapie stationnaire dans le centre de mesures pour jeunes adultes d’Arxhof.

C’est un jugement moins sévère que ce qu’avait demandé le Ministère public, qui avait fixé la peine d’emprisonnement à 7 ans et demi de prison. Deux raisons ont conduit le tribunal pénal à réduire la peine de six mois: le passé difficile de l’agresseur (il a grandi dans des foyers et avec des parents d’accueil) et un trouble dissociatif de la personnalité.