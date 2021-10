Afrique : Plus de 50 «bandits» tués par l’armée au nord-ouest du Nigeria

Le Nord-Ouest du Nigeria est le théâtre depuis plusieurs années des activités de bandes de criminel, dont l’une a fait 43 morts dans un village dimanche.

Depuis plusieurs semaines, des troupes de l’armée nigériane conduisent une offensive terrestre et aérienne contre des camps de bandits. (Image d’illustration)

Les autorités du nord-ouest du Nigeria ont affirmé mardi que plus de 50 membres de groupes criminels ont été tués au cours d’une opération militaire dans un communiqué. «Plus de cinquante bandits ont été tués dans une opération aérienne et terrestre dans le district de Birnin Gwari», a affirmé Samuel Aruwan, le responsable de la sécurité dans l’État de Kaduna.

Le Nord-Ouest et le Centre du Nigeria sont le théâtre depuis plusieurs années des activités de bandes de criminels, appelés «bandits» localement, qui attaquent, pillent et enlèvent les villageois, dont ils volent le bétail et brûlent les maisons.