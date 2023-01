Royaume-Uni : Plus de 50 blessés après l’accident d’un bus sur la chaussée verglacée

Sur les 70 passagers, 54 ont été blessés. Selon le site internet de la BBC, «trois présentent des blessures importantes» mais «aucun décès n’est à déplorer». Le site de l’accident se trouve à 13 km de la centrale nucléaire de Hinkley Point C, qui est actuellement en construction et où se rendaient les personnes à bord. EDF Energy y «prépare deux nouveaux réacteurs nucléaires et il s’agit de la première nouvelle centrale nucléaire à être érigée au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans».