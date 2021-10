Panama : Plus de 50 migrants sont morts dans la jungle du Darien en 2021

La jungle du Darien, entre la Colombie et le Panama, représente sans doute l’étape la plus difficile pour les migrants faisant route vers les États-Unis.

«L’Institut de médecine légale et de sciences médico-légales du Panama a enregistré 53 décès de migrants dans différentes circonstances dans la province de Darien», a déclaré à l’AFP José Vicente Pachar. Il est même «très possible que le nombre de morts augmente» car le flux de migrants à travers le Darien «a augmenté», a averti José Vicente Pachar.

Ce chiffre est plus élevé que les années précédentes, où entre 20 et 30 corps étaient retrouvés en moyenne dans ce couloir de jungle de 266 km entre la Colombie et le Panama, sans doute l’étape la plus difficile du voyage vers les États-Unis, en passant par l’Amérique centrale et le Mexique, de ces migrants majoritairement haïtiens venus du Brésil, du Chili ou d’Argentine.