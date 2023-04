Vaud: Plus de 50 millions pour séparer route et rail en direction de Gryon

Dans les Alpes vaudoises, la route cantonale 719, qui relie les stations de Villars et Gryon, se trouve dans un état critique sur une distance d'environ 550 mètres. En conséquence, le Canton et les Transports publics du Chablais (TPC) se sont associés pour concevoir un projet de réaménagement complet entre Villars-sur-Ollon et la Barboleuse.

Il comprend la remise en état des murs et des estacades, ainsi que la construction d'un nouveau pont, appelé «le pont de la Barboleuse». Les travaux intégreront également la création d’une nouvelle voie ferroviaire en site propre. Sur le nouveau pont, les deux trafics ferroviaire et routier seront ainsi séparés. Ce développement permettra également d’accueillir de nouvelles rames BVB et s’intègre dans une vision plus large de modernisation de la ligne. Le budget est de 50,5 millions, dont 25,9 millions à la charge du Canton.